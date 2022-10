Was läuft denn da? Basti Preuss urlaubt mit Isabelle Denise

Bandelt Sebastian Preuss (32) etwa mit Isabelle Denise an? Vor zwei Jahren suchte der Reality-TV-Star als Bachelor im TV nach der großen Liebe – jedoch vergeblich. Nach der Show schien der Blondschopf dann sein Liebesglück gefunden zu haben. Im Juli gab er aber bekannt: Er ist wieder Single. Doch nun scheint es, als bahne sich eine neue Beziehung an: Sebastian ist offenbar gemeinsam mit Isabelle Denise im Urlaub!

In ihren Instagram-Storys teilten die beiden ehemaligen Datingshow-Kandidaten nun ein paar Eindrücke aus ihrem Urlaub auf Mallorca. Auch wenn sie sich nicht gemeinsam vor der Kamera zeigen, ist deutlich zu erkennen: Sie befinden sich am selben Ort, besuchen dieselben Cafés und Restaurants! So teilte der 32-Jährige unter anderem ein paar Schnappschüsse von seinem Frühstückstisch, auf dem eine Cola-Dose zu sehen ist. Isabelle zeigte ihren Followern ebenfalls diesen Frühstückstisch mit der Cola-Dose darauf– wenn auch aus einer anderen Perspektive.

Ob der Blondschopf und die einstige "Are You The One?"-Teilnehmerin nur als Freunde verreist sind oder es sich um einen Liebesurlaub handelt, ist bisher nicht bekannt. Dass Basti wieder auf der Suche nach einer neuen Frau in seinem Leben ist, gab er jedoch schon im August preis. "Die Hoffnung, 'die Eine' beim Einkaufen oder im Club zu treffen, habe ich noch nicht aufgegeben!", verriet er im Interview mit Bunte.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Ex-Bachelor

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, Reality-TV-Star

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Reality-TV-Star

