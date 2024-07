Isabelle Denise und Sebastian Preuss waren lange ein Paar!

Isabelle Denise und Sebastian Preuss (34) sorgten Ende 2022 für Schlagzeilen, als die Realitystars zusammen Urlaub machten. Wirklich gesprochen haben der Ex-Bachelor und die Beauty darüber aber nicht. Im Interview mit "Blitzlichtgewitter" spricht Isabelle erstmals über die Liaison und gibt zu, dass Sebastian und sie tatsächlich ein Paar gewesen waren: "Wir haben es gar nicht richtig öffentlich gemacht. Wir haben schon ab und zu etwas zusammen gepostet, aber so wirklich öffentlich haben wir es nie gemacht." Die Beziehung sei ein Dreivierteljahr bis ein Jahr gegangen. "Wir haben uns nach Are You The One – Reality Stars in Love kennengelernt, als ich zurückgekommen bin. Einfach beim Feiern im Klub", führt Isabelle aus.

Mittlerweile sind Sebastian und Isabelle aber wieder getrennt. Auch über die Gründe dafür spricht die Are You The One?-Bekanntheit. "Am Anfang war die Beziehung schon schön. Aber man hat dann einfach gemerkt, dass wir überhaupt nicht zusammenpassen und wir wollten einfach ganz unterschiedliche Dinge für die Zukunft und dann ist das Ganze geendet", führt sie aus. Sebastian hat sich bis dato noch nicht zu der Beziehung geäußert.

Zuletzt teilten die zwei im Januar 2023 gemeinsamen Content. Auf einem Spiegelselfie in einem Fahrstuhl lehnte sich der einstige Rosenverteiler vertraut an Isabelle und schrieb dazu in seiner Instagram-Story: "Stütze". Auch die Influencerin hatte den Post damals in ihrer Story geteilt.

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise im April 2024

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Reality-TV-Star

