Sebastian Preuss im Sportfieber: So muskulös ist sein Rücken

Die Gym-Sessions sieht man ihm an! Als Der Bachelor im Jahr 2020 wurde Sebastian Preuss (32) einem größeren Publikum bekannt und seitdem liefert er seinen Fans regelmäßig Content auf Social Media. Zuletzt ging es auf seinem Profil vermehrt um Sport – so gibt er zahlreiche Einblicke in seine Fitnessroutine. Und diese zahlt sich aus: Sebastian präsentierte nun seinen total muskulösen Rücken!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 32-Jährige jetzt Schnappschüsse, auf denen er Klimmzüge macht und dabei wird deutlich: Sebastians Rücken ist ziemlich massiv! In der Bildunterschrift scherzt er jedoch: "Abhängen entspannt mich." Seine Fans sind ganz begeistert von den Pics und bewundern ihn für seine eiserne Disziplin. "Das nenne ich einen starken Rücken" oder: "Fantastisch starke Form", schwärmen beispielsweise zwei Follower in den Kommentaren.

Im Training scheint es also ziemlich gut zu laufen – was die Fans aber natürlich auch interessiert: Wie sieht es in Sebastians Liebesleben aus? Im August bestätigte er, dass er wieder aktiv auf der Suche nach einer Partnerin sei – und das auf Tinder! "Bislang hatte ich auf diesem Weg aber erst zwei Dates – denn viele Frauen glauben einfach nicht, dass mein Profil echt ist", gab er ehrlich in einem Interview zu.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Oktober 2022

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Oktober 2022

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, 2022

