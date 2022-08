Neu-Single: Ex-Bachelor Sebastian Preuss datet via Tinder!

Sebastian Preuss (32) macht kein großes Geheimnis aus seinem Datingverhalten! Der ehemalige Bachelor ist seit einigen Monaten wieder auf dem Markt: Der Münchner hat Mitte Juli nämlich öffentlich bekannt gegeben, dass er sich vor einiger Zeit von seiner Freundin getrennt hat und wieder Single ist. Jetzt verriet der Fitness-Fan, dass er sich im Internet nach der großen Liebe umschaut: Basti sucht nämlich ganz öffentlich via Tinder nach Dates!

Gegenüber Bunte gewährte Sebastian jetzt einen Einblick in sein Datingleben – und dabei verriet er auch, dass er mithilfe einer Dating-App nach seiner Mrs. Right sucht. "Durch meine Bekanntheit hat es ganz schön für Aufsehen gesorgt, als ich mich im März bei Tinder angemeldet habe", berichtete der Hottie und merkte an: "Bislang hatte ich auf diesem Weg aber erst zwei Dates – denn viele Frauen glauben einfach nicht, dass mein Profil echt ist."

Allerdings schließt es Basti trotz Onlinedating nicht aus, seiner Traumfrau im Alltag über den Weg zu laufen – ganz im Gegenteil! "Die Hoffnung, 'die Eine' beim Einkaufen oder im Club zu treffen, habe ich noch nicht aufgegeben!", betonte der ehemalige Rosenverteiler nämlich.

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss im Juni 2022 in München

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de