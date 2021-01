Die Zeichen deuteten wohl wieder auf Liebe! Die vergangenen Tage dürften für Danni Büchner (42) und Ennesto Monté (45) nicht besonders leicht gewesen sein. Das Paar gab öffentlich zu, in einer kleinen Krise zu stecken und die Fans spekulierten bereits über eine Trennung. Ennesto betonte zuletzt zwar schon, dass eben nicht immer alles super laufen könne – seine Freundin hielt sich mit Statements dazu bislang hingegen zurück. Jetzt stellt aber auch sie klar, dass das Schlimmste offenbar überstanden ist: Danni überrascht mit rührenden Zeilen an den gebürtigen Serben.

"Eines der schönsten Komplimente, das dir ein Mensch machen kann, ist sein Wunsch nach deiner Nähe", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Dass sie das Wort an ihren Liebling richtet, mach die Markierung unter dem süßen Spruch klar: Ennestos Name prangt direkt darunter. Die fünffache Mutter teilt zudem ein rotes Herzchen, anscheinend sind die beiden wieder in den Turtelmodus übergegangen.

Ob ihre positive Einstellung der 42-Jährigen durch die schwere Phase geholfen hat? Immerhin hatte sie sich zuletzt noch selbst Mut zugesprochen. "Always believe in yourself", zu Deutsch: "Glaub immer an dich", hatte sie am vergangenen Dienstag zu einem sexy Foto von sich getitelt.

Instagram / ennesto.official Daniela Büchner und Ennesto Monté

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

Instagram / dannibuechner Danni Büchner 2021

