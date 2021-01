Äußert sich jetzt auch Danni Büchner (42) zu den Trennungsspekulationen? Seit einigen Tagen kursieren die Gerüchte, dass die Goodbye Deutschland-Bekanntheit und ihr neuer Partner Ennesto Monté (45) schon nach wenigen Monaten Beziehung wieder getrennt sein sollen. Auslöser war ein kryptischer Post des Entertainers. Während der sich mittlerweile geäußert und die Trennung dementiert hat, hielt sich Danni komplett bedeckt. Bis jetzt: Nach Tagen der Stille meldet sie sich mit einem neuen Bild auf Social Media zurück.

Auf ihrem Instagram-Kanal postet die fünffache Mutter jetzt ein Foto, auf dem sie hübsch gestylt zur Seite schaut und sich verträumt durch die lockigen Haare fährt. Wie zuletzt präsentiert sich Danni mit einem sexy Dekolleté – setzt ihre Oberweite also gekonnt in Szene. Unter dem Posting lassen sich die Worte "Always believe in yourself" finden, zu Deutsch: "Glaub immer an dich." Ob sich die 42-Jährige während der Krisenphase ihrer noch jungen Liebe selbst Mut zuspricht? Ihre Fans freuen sich zumindest über das Update und kommentieren emsig rote Herzchen.

Zuletzt vermutete Dannis Community, dass die Beziehung der Turteltauben aufgrund eines pikanten Geständnisses von Ennesto ins Straucheln geraten ist. Er hat in der Vergangenheit unter anderem als Callboy gearbeitet und plauderte im RTL-Interview darüber. Im Netz versicherte er allerdings, dass das nicht der Auslöser für die brenzlige Lage sei. "Ganz sicher nicht. In dem Interview haben wir uns perfekt verstanden!", betonte er.

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

SAT.1 / Richard Hübner Ennesto Monté, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

