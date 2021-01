Filip Pavlovic (26) durfte sich über zahlreiche Glückwünsche freuen! Seit vergangenen Freitag ist es offiziell: Der ehemalige Bachelorette-Boy setzte sich in der Dschungelshow gegen seine Konkurrenz um Lars Tönsfeuerborn (30) und Co. durch und ergatterte somit das heiß begehrte goldene Ticket für das TV-Camp 2022. Doch wie haben seine Mitstreiter darauf reagiert? Im Promiflash-Interview verriet Filip, das alle äußerst faire Verlierer waren!

Während Filip sich die Teilnahme am kommenden Dschungelcamp sicherte, gingen die drei anderen Finalisten um Mike (28), Lars und Djamila (53) leer aus. Doch wie sehr hat dem Trio die Niederlage fernab der Kameras zu schaffen gemacht? "Natürlich ist man enttäuscht, sonst hätte man das Ganze nicht mitgemacht, aber alle waren sehr faire Verlierer und haben mir gratuliert", plauderte Filip gegenüber Promiflash aus. Eine Geste, die nicht selbstverständlich ist.

Bei den Promiflash-Lesern konnte Filip im großen Finale ohnehin punkten. So ist sich der Großteil in einer aktuellen Umfrage kurz nach der Entscheidung einig, dass der Reality-TV-Star die Sendung verdient gewonnen habe. Nur rund 35 Prozent der insgesamt 1.078 Stimmen gingen an die anderen Teilnehmer.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Djamila Rowe, Lars Tönsfeuerborn und Filip Pavlovic im "Dschungel-Ersatzshow"-Finale

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic und Djamila Rowe im Dschungelshow-Finale

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

