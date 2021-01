Filip Pavlovic (26) hat die Dschungelshow gewonnen und kann es noch gar nicht richtig fassen! Gestern Abend stand der ehemalige Bachelorette-Kandidat im großen Finale der Reality-Sendung. Am Ende konnte er sich tatsächlich gegen Mike Heiter (28), Lars Tönsfeuerborn (30) und Djamila Rowe (53) durchsetzen und gewann die Siegprämie von 50.000 Euro sowie das goldene Ticket fürs Dschungelcamp 2022. Natürlich hat Filip sich riesig gefreut – dennoch konnte er sich bisher noch nicht so ganz an den Gedanken gewöhnen...

Promiflash hat mal bei dem frischgebackenen Dschungelshow-Sieger nachgefragt, wie er sich so fühlt – und ob er überhaupt schon richtig gecheckt hat, dass er 2022 ins Dschungelcamp einziehen wird! "Ehrlich gesagt, nein", betont Filip im Interview. Warum? Der Blondschopf war sich bis zuletzt nicht mal sicher, ob er überhaupt so weit kommen würde! "Ich dachte schon, dass ich gegen Mike keine guten Chancen haben werde. Ich habe bis zur letzten Sekunde gezittert und war angespannt", verrät der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat weiter.

Ganz klar: Der 26-Jährige kann sich auf hochkarätige Leidensgenossen für sein Australienabenteuer freuen: Daniela Katzenbergers (34) Mann Lucas Cordalis (53) und Modeschöpfer Harald Glööckler (55) haben bereits bestätigt, dass sie 2022 ebenfalls ins Dschungelcamp einziehen werden. Freut ihr euch schon darauf? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Djamila Rowe, Lars Tönsfeuerborn und Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

