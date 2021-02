Shaggy Kamp und Nikolai Rafalski bekommen einfach nicht genug voneinander! Am Set der Scripted-Reality-Soap Krass Schule – Die jungen Lehrer, in der die beiden Turteltauben in den Rollen von Alexa und Max zu sehen sind, haben sie sich kennen und lieben gelernt. Erst vor Kurzem machte das neue RTL2-Traumpaar seine Beziehung, die mittlerweile schon fast ein Jahr andauert, offiziell. Mit Promiflash sprachen Shaggy und Nikolai jetzt darüber, wie sie Arbeit und Privates voneinander trennen!

"Dadurch, dass wir nicht viel zusammen drehen, haben wir auch gar nicht so viel Zeit, um am Set die Zeit gemeinsam zu verbringen", erklärte der Kölner im Gespräch mit Promiflash und verriet, dass sie ihren Fokus bei gemeinsamen Drehs aber nicht auf den jeweiligen Partner legen würden, sondern auf die Arbeit. "Wir sind am Set sehr professionell und lassen unser Privatleben zu Hause und versuchen uns voll auf die Arbeit zu konzentrieren", bestätigte seine Liebste. Die Mittagspause würden die beiden allerdings immer zusammen verbringen, plauderte Shaggy aus.

Sie seien ein gut eingespieltes Team und zwischen ihnen laufe es auch immer sehr harmonisch ab, betonte Nikolai, der außerdem klarstellte, dass daran auch die Jobs beim gleichen Arbeitgeber nichts ändern würden: "Es ist nicht so, dass wir uns dadurch zu viel sehen und uns auf die Nerven gehen, ganz im Gegenteil."

"Krass Schule – Die jungen Lehrer", Montag – Freitag, 17:05 Uhr bei

Instagram / shaggy.baggy "Krasse Schue"-Darstellerin Shaggy Kamp

Instagram / nikolai_rafalski Nikolai Rafalski im Dezember 2020 in Mexiko

Instagram / nikolai_rafalski "Krasse Schule"-Stars Shaggy und Nikolai

