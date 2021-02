Musste Oliver Sanne (34) bei den Dschungel-Tauglichkeitsprüfungen etwa am meisten über sich ergehen lassen? Für den ehemaligen Bachelor hatte es am Ende der Dschungelcamp-Ersatzshow zwar nicht für das goldene Ticket und die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro gereicht – denn Filip Pavlovic (26) hatte sich den Gewinn gesichert. Trotzdem hatte Oli bei den Prüfungen stets sein Bestes gegeben. Doch wurde er dabei etwa unfair behandelt? Im Netz behauptete Oliver jetzt, er habe bei den Dschungelprüfungen am meisten gelitten!

"Das konnte man schon merken, dass ich da der Trottel war", meinte Oliver in einem Instagram-Livestream und rief sich seine erste Prüfung namens "Um Kopf und Kragen" in Erinnerung: "Prüfung eins: Ich war der Erste, der diese Scheiße auf den Kopf gesetzt bekommen hat – aber der Letzte, der das Ding abgemacht bekommen hat." Der 34-Jährige habe "bestimmt 20 Minuten" mit den Kakerlaken in der engen Box verbracht, während es bei seinen Mitstreitern Sam Dylan (29) und Christina Dimitriou (29) offenbar schneller vonstattenging.

Aber auch bei den anderen beiden Dschungelprüfungen fühlte sich Oli offenbar ungerecht behandelt. Bei der Challenge "Un-Glücksrad" sei er nämlich beispielsweise beim Anschnallen seiner Kontrahenten in einer schrägen Position geparkt worden – und deshalb habe er "bestimmt zehn Minuten" lang kopfüber an der Drehscheibe gehangen. "Ich hatte schon echt die Arschkarte bei den Prüfungen", betonte er.

TVNOW / Stefan Gregorowius

Ich bin ein Star - Die grosse Dschungelshow, RTL

TVNOW / Stefan Gregorowius

