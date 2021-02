Große Trauer um Jim Weatherly. Der Countrystar hatte Anfang der 1970er-Jahre begonnen, Musik zu produzieren und als Songwriter zu arbeiten. Er schrieb unter anderem den Mega-Hit "Midnight Train To Georgia" für Gladys Knight & the Pips und heimste auch für seine eigenen Lieder "The Need to Be" oder "I'll Still Love You" Erfolge ein. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Jim Weatherly ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

Wie The Tennessean berichtet, bestätigt ein Sprecher den Tod des Künstlers. So verstarb er am vergangenen Mittwoch in seinem Zuhause in Brentwood, im US-Bundesstaat Tennessee. Die Todesursache wurde bisher nicht öffentlich gemacht. Jim hinterlässt seine Frau Cynthia. "Er war wahrscheinlich einer der fünf talentiertesten Songwriter aus dieser Stadt", erinnert sich sein Musikkollege Charlie Monk.

Jims Fans nehmen auf Instagram Abschied von dem Bühnenstar. "Es stimmt mich so traurig, von seinem Tod zu hören", schreibt ein User. Ein weiterer spricht in einem Post über Jims größten Hit: "Ich erinnere mich an Jim Weatherlys Song 'The Need To Be' von 1974, aber es haute mich damals um, als ich mitbekommen habe, dass er auch 'Midnight Train To Georgia', 'Neither One Of Us' und 'Best Thing That Ever Happened To Me' geschrieben hat."

Getty Images Jim Weatherly, 2014

Getty Images Jim Weatherly, 2014

Getty Images Jim Weatherly, 2015

