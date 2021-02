Wen sieht die Ex-Kandidatin Melissa Lindner (27) an der Seite des neuen Bachelors? Die kesse Blondine kämpfte in der aktuellen Staffel um das Herz des diesjährigen TV-Junggesellen Niko Griesert (30). Leider konnte sie den Hottie nicht von sich überzeugen und musste in der vergangenen Folge ihre Koffer packen. Sie konnte sich aber in der kurzen Zeit ein Bild von ihrer Konkurrenz und von dem Rosenverteiler machen. Wer passt ihrer Meinung nach am besten zu Niko? Melissas Favoritin ist die zurückhaltende Michèle – wie sie Promiflash jetzt verriet.

"Ich glaube, Niko braucht eine eher ruhige Person an seiner Seite. Eher keine Dame, die so verrückt ist wie ich", schmunzelte die Bankbetriebswirtin im Promiflash-Interview. "Vielleicht könnte es mit Michèle ganz gut passen", betonte Melissa daraufhin. Denn in den bisherigen Folgen war die schöne Kölnerin tatsächlich etwas stiller – fast schon schüchtern.

Auslöser dafür könnten ihre Selbstzweifel sein, gestand Michèle selbst in der zweiten Folge der Show. "Mein Problem ist, dass ich nicht so ein großes Selbstvertrauen habe und mich viel mit anderen vergleiche. Dann habe ich manchmal Angst, nicht genug zu sein." Deswegen halte sie sich in dem Kampf um Niko eher etwas zurück.

