Für Kasia Lenhardt (25) fliegen nun auch an anderer Stelle die Fetzen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin muss gerade einiges durchmachen: So ist nicht nur zwischen ihr und Fußballstar Jérôme Boateng (32) alles aus – die beiden machen sich auch gerade gegenseitig schwere Vorwürfe. Doch damit endet der Beef für das Model nicht: Jetzt packt auch ihre Freundin Diana Baidas-Ovcinnikova über sie aus!

Im Gespräch mit Bild erinnert sich Diana an die Freundschaft mit ihrer einstigen GNTM-Kollegin – die alles andere als einfach gewesen sei: Sie habe nicht nur im Fernsehen über sie gelästert, sondern auch im Anschluss viel "Mist" gebaut. "Danach sind ein paar Dinge zwischen Kasia und mir passiert, die nicht gut waren, und habe den Kontakt 2019 unterbrochen", erklärt sie. Nach einigem Hin und Her habe sie sich noch mal bei Kasia gemeldet, doch ihre Reaktion sei nicht gerade erfreulich gewesen: "Kasia entgegnete mir in einem unfassbar arroganten Ton und sagte, sie würde zurückrufen. Im Anschluss bekam ich eine SMS, die durch die Blume bedeutete: 'Adios Freundschaft' – sie bräuchte mich nicht mehr."

Die Models lernten sich 2012 bei ihrer Teilnahme in dem Modelwettbewerb kennen und schlossen schnell Freundschaft. "Ich habe sie als kleine Schwester angesehen. Dann habe ich die Staffel freiwillig verlassen, weil es mir zu viel wurde", schildert Diana. Ihre Freundin schaffte es hingegen auf den vierten Platz.

Instagram / kasia_lenhardt Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im Juni 2020

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt in NYC im Oktober 2019

