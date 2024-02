Dritter Todestag: Mutter Adrianna gedenkt Kasia Lenhardts

In Erinnerung an ihre Tochter. Im Frühjahr 2021 sorgte der plötzliche Tod von Kasia Lenhardt bei Fans, Freunden und Familie für einen großen Schock. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin war gerade einmal 25 Jahre alt. Sie ließ ihren Sohn und ihre Mutter Adrianna in großer Trauer zurück. Diese gedenkt ihrer verstorbenen Tochter zum dritten Todestag mit einem Beitrag im Netz.

In ihrer Instagram-Story teilt die liebende Mama ein schwarz-weißes Foto, auf dem eine weiße Rose und ein Bild von Kasia zu sehen sind – zurechtgemacht blickt sie in die Kamera und trägt dabei ein sanftes Lächeln auf den Lippen. "Drei Jahre her und es tut keinen Moment weniger weh...", kommentiert Adrianna mit dem Emoji einer weißen Friedenstaube.

Auch ihre Freundin Sara Kulka (33) gedenkt der Beauty mit ein paar Erinnerungsfotos und rührenden Worten. Zu einem Schnappschuss, auf dem Sara dem Model einen Kuss auf die Wange gibt und weiteren Bildern, auf denen sie miteinander lachen, schreibt sie: "Du wirst nie vergessen werden", mit einem roten Herz dahinter.

