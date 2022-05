Kasia Lenhardts Tod schlägt weiterhin hohe Wellen. Im Frühjahr 2021 war die schöne Influencerin urplötzlich verstorben. Mit nur 25 Jahren ließ die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin ihren kleinen Sohn und ihre Familie in großer Trauer zurück. Nur wenige Tage vor ihrem Tod hatte Kasias Ex Jérôme Boateng (33) in einem Interview schwere Anschuldigungen gegen das Model erhoben – gegen diese Veröffentlichung geht Kasias Mutter jetzt gerichtlich vor.

Wie t-online berichtet, reichte Adrianna Lenhardt eine Unterlassungsklage gegen den ehemaligen Fußballnationalspieler ein, um die weitere Verbreitung des Interviews zu verhindern. Das Ersuchen wird nun vom Landgericht Berlin geprüft. Ihr Rechtsanwalt erklärte: "Ihr geht es darum, Äußerungen über ihre verstorbene Tochter, die Unwahrheiten beinhalten, zu unterbinden!" Die Aussagen des Kickers würden das Lebensbild von Kasia verfälschen, ergänzte der Jurist: "Die Klägerin will vermeiden, dass ihr Enkelsohn und die minderjährigen Halbgeschwister der Verstorbenen diesem Schmutz im Internet weiter ausgesetzt werden. Der Familie ist eine öffentliche Entschuldigung sehr wichtig!"

Auch Boatengs Anwälte meldeten sich bereits zu Wort. "Jérôme Boateng möchte sich mit der Familie nicht streiten. Aus unserer Sicht wäre ein persönliches Gespräch zwischen ihm und der Familie gut", gab die Rechtsvertreterin des Berliners an. Das Gericht klärt nun, ob die Äußerungen in dem Interview so gravierend sind, dass Kasias Persönlichkeitsrechte nach ihrem Tod geltend gemacht werden können.

