Zweiter Todestag: Freunde & Familie gedenken Kasia Lenhardts

Kasia Lenhardt (✝25) bleibt unvergessen! Der Tod der Influencerin hatte vor zwei Jahren für einen großen Schock gesorgt: Mit nur 25 Jahren war die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin gestorben. Sie hinterließ einen Sohn. Seitdem trauern ihre Fans, Freunde und Angehörigen um das Model. Heute, am 9. Februar, jährt sich Kasias Tod ein zweites Mal – ihre Mutter und ihre Freundinnen melden sich emotional zu Wort.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Adrianna Lenhardt gleich mehrere Aufnahmen, die ihre geliebte Tochter zeigen. Zu einem Bild von Kasia schrieb sie: "Du fehlst!" Einen anderen Schnappschuss ihres Sprösslings versah die Blondine mit den Worten: "Wo du auch immer bist... Unser Sonnenschein... Die Welt ohne dich wird nie wieder sein, wie es mal war... Wir lieben dich!" In den Kommentaren häufen sich die Beileidsbekundungen – unter anderem schrieb Kasias Freundin Kim Gloss (30): "Für immer in unseren Herzen!"

Und auch Kasias einstige GNTM-Kollegin und Freundin Sara Kulka (32) nutzte den Tag, um der Verstorbenen via Instagram zu gedenken: "Egal ob Wochen, Monate oder Jahre, du wirst niemals vergessen werden. Egal ob Wochen, Monate oder Jahre, die Gerechtigkeit wird immer siegen." In ihrer Story teilte sie zudem mehrere alte Chatverläufe mit Kasia – in diesen strotzt die Mama eines Sohnes nur so vor positiver Energie und Freude. "Du schöne Seele", schrieb Sara dazu.

