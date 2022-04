Heute denkt Sara Kulka (31) ganz besonders an ihre verstorbene Freundin. Im Februar 2021 musste die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einen schweren Verlust verkraften. Kasia Lenhardt (✝25), mit der sie seit ihrer gemeinsamen Show-Teilnahme eine tiefe Freundschaft verband, ist gestorben. Heute wäre das Model 27 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass erinnerte Sara im Netz an Kasia und widmete ihr einen Post.

In ihrer Instagram-Story teilte die 32-Jährige eine alte Aufnahme, auf der sie und ihre Freundin gemeinsam zu sehen sind. Seite an Seite posieren Sara und Kasia neben einer Poledance-Stange. "Geburtstagsengel", schrieb die zweifache Mutter zu dem Foto und merkte zudem an: "Bis zu dem Tag, an dem wir uns wieder begegnen."

Wie schwer ihr der Verlust von Kasia fällt, machte Sara bereits mehrfach im Netz deutlich. "Auch wenn ich die Trauer nicht jeden Tag kommuniziere, sie begleitet mich täglich. Auch in der Klinik war sie sehr oft Thema, meine Kasia", hatte sie im vergangenen Jahr geschrieben. Um unter anderem ihren Tod zu verarbeiten, hatte sich die Blondine damals in eine psychiatrische Akut-Klinik begeben.

