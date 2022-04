Kasia Lenhardt bleibt Freunden, Familie und Fans für immer in Erinnerung. Im Frühjahr 2021 sorgte der Tod der Influencerin für einen schrecklichen Schock. Mit nur 25 Jahren starb die Mutter eines Sohnes völlig überraschend. Viele Bewunderer fragen sich noch heute, wie es zu dem plötzlichen Ableben kam. Der heutige Tag ist für Kasias Liebste wohl kein leichter – denn die Beauty wäre heute 27 Jahre alt geworden.

2012 machte die gebürtige Polin erstmals in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam. Bei Germany's next Topmodel schaffte die damals 16-Jährige es bis ins Finale – und startete anschließend durch. 2015 wurde sie dann Mama. Ihr Sohn Noan war anschließend der ganze Stolz von Kasia. "Es war die tollste Entscheidung, so früh Mama zu werden", schwärmte sie damals im Promiflash-Interview.

Kasias früher Tod traf ihre Familie vergangenes Jahr wie ein Schlag. Ihre Mutter Adrianna teilte ihre Trauer immer wieder im Netz und veröffentlichte unter anderem Fotos ihrer Grabstätte. Auch anlässlich Kasias Geburtstages repostete sie Trauerbeiträge von Fanseiten.

