Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (26) schmieden fleißig Zukunftspläne! Im vergangenen Sommer hatten sich der Kicker-Spross und das Model verlobt – nur zehn Monate, nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Die beiden scheinen seit jeher unzertrennlich zu sein, in den sozialen Medien bekunden sie in zuverlässiger Regelmäßigkeit ihre Liebe füreinander. Wie ernst Brooklyn es mit seiner Verlobten meint, machte er nun in einer Fragerunde mit Fans deutlich: Für die gemeinsame Zukunft hat der Fotograf offenbar eine klare Vision!

"Was möchtest du später einmal werden?", wollte ein Follower in dem Instagram-Q&A von Brooklyn wissen. Der machte deutlich: "Ein großartiger Vater und Ehemann." Die Antwort versah er mit einem Herzchen-Emoji – und unterstrich damit nur erneut seinen Wunsch nach einem glücklichen Familienleben mit Nicola.

Nur Stunden zuvor hatte Brooklyn in seiner Story sein jüngstes Tattoo enthüllt. Neben dem vollständigen Namen seiner zukünftigen Frau, Nicola Anne Peltz, ließ sich der 21-Jährige die Worte "Prägende Momente, Liebe meines Lebens, mein Schutz" auf den linken Handrücken stechen. Es ist bei Weitem nicht das erste Tattoo, das Brooklyn seiner Liebsten widmet.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham in einer Instagram-Story, Januar 2021

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckhams Antrag an Nicola Peltz

ActionPress Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Februar 2020 in Paris

