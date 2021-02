Kehren die berühmt-berüchtigten Osbournes bald zurück auf die TV-Bildschirme? Schon lange bevor Keeping up with the Kardashians zum Hit wurde, waren Ozzy (72), Sharon (68), Kelly (36) und Jack Osbourne (35) die Reality-TV-Familie schlechthin. Von 2002 bis 2005 ließen sich der Rocker und seine Liebsten in ihrem Privatleben von Fernsehkameras begleiten – und erzielten mit ihrer Show "The Osbournes" Mega-Quotenerfolge. Jetzt, etwa 16 Jahre nach der letzten Staffel, denken Sharon und Ozzy über ein mögliches Reboot der Kultshow nach.

Das verriet die 68-Jährige jetzt gegenüber HollywoodLife. Demnach haben sie und ihr Mann schon oft über die Möglichkeit gesprochen, die Show wieder aufleben zu lassen. Bisher sei aber noch nichts entschieden. "Wir haben hin und her und hin und her diskutiert. Aber sag niemals nie", erklärte sie. Spannend wäre ein erneuter Einblick in das Familienleben der Osbournes allemal. Immerhin ist die TV-Familie in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Sharon und Ozzy sind mittlerweile schon mehrfache Großeltern.

Aber auch falls das "The Osbournes"-Revival nicht stattfinden sollte, können die Fans des Black-Sabbath-Stars sich trotzdem auf noch mehr Ozzy und Sharon freuen. Die beiden arbeiten zurzeit nämlich an einem Film über ihre eigene Liebesgeschichte.

Emma McIntyre/Getty Images Kelly, Ozzy und Sharon Osbourne, 2019

SIPA PRESS / ActionPress Kelly, Jack und Ozzy Osbourne in "The Osbournes"

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne, Februar 2015

