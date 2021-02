Queen Elizabeth II. (94) ist auch nur ein normaler Mensch. Die aktuelle Pandemie hat die Welt noch immer im Griff. Lockdowns werden verhängt und die Menschen müssen zu Hause bleiben – und zwar alle. Egal, ob es sich um normale Bürger handelt oder um Stars und Adlige mit Rang und Namen. Auch die Queen muss sich an die Regeln halten und ihren Alltag den neuen Bedingungen anpassen. Und das scheint ihr ganz gut zu gelingen.

Ein Insider verriet gegenüber People, dass sich die 94-Jährige morgens gerne von ihrem Radio wecken lässt – natürlich ein paar Stunden später als normalerweise. So startet die Monarchin ganz entspannt in den Tag. "In ihrem Alter ist es gerade angenehm. Sie hat keinen Druck und kaum öffentliche Events. Aktuell ist ihr Kalender nicht so voll", verriet die anonyme Quelle. Trotzdem plant das Oberhaupt der Königsfamilie seinen Alltag. Die Queen besuche regelmäßig eine Kapelle, kümmere sich mehr um ihre Tiere, unternehme Ausritte und tausche sich mit ihren Liebsten aus.

In Großbritannien waren die Queen und ihr Mann Prinz Philip (99) unter den Ersten, die gegen das Coronavirus geimpft wurden. "Weder ihre körperliche noch ihre mentale Gesundheit haben dadurch gelitten", verriet der Insider. Die 94-Jährige ist übrigens diejenige, die am längsten als Oberhaupt der britischen Royals im Amt ist – nämlich sei stolzen 69 Jahren.

Getty Images Queen Elizabeth II. an Weihnachten 2017

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in London im November 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2017 in London

