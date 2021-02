Große Trauer bei den Fans der weltberühmten Motown-Girlgroup The Supremes: Gründungsmitglied Mary Wilson ist tot. Die Band gilt als Vorreiter für Girl-Power und weibliche Bands und konnte bis zu ihrer Trennung 1977 zwölf Nummer-eins-Hits in den USA landen. Dazu zählen Pop- und Soulklassiker wie "You Can't Hurry Love", "Stop! In The Name Of Love" oder "Where Did Our Love Go?". Jetzt ist Mary, eine der Sängerinnen der beliebten Gruppe, im Alter von 76 Jahren überraschend gestorben.

Dies bestätigte nun ihr Pressesprecher Jay Schwartz gegenüber The Guardian. Demnach ist Mary am Montagabend in Henderson, Nevada gestorben – die Todesursache ist bislang noch ungeklärt. Mögliche Vorerkrankungen sind der Öffentlichkeit ebenfalls nicht bekannt. Ihr ehemaliger Label-Chef von Motown äußerte sich zu dem Vorfall und gab an, dass er extrem schockiert und traurig sei: "Sie war eine Wegbereiterin, eine Diva. Sie wird sehr vermisst werden."

Mary jedoch leider nicht das einzige Gründungsmitglied, das im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Letztes Jahr war Barbara Martin verstorben, die sich im selben Lebensjahr befand. Die dritte Mitgründerin, Florence Ballard, war bereits 1976 im Alter von gerade einmal 32 Jahren verschieden. Damit bleibt von der Originalbesetzung nur noch Diana Ross (76) übrig.

Anzeige

Getty Images The Supremes

Anzeige

Getty Images Sängerin Mary Wilson

Anzeige

Getty Images The Supremes, Band

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de