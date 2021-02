Diese Nachricht verbreitete sich am Dienstag wie ein Lauffeuer um die Welt: Mary Wilson (✝76), die als Teil der bekannten Motown-Girlband The Supremes bekannt wurde, ist tot. Mit "You Can't Hurry Love", "Stop! In The Name Of Love" oder "Where Did Our Love Go?" lieferte die Musikerin mit ihren Bandkolleginnen Diana Ross (76) und Florence Ballard absolute Klassiker der Soulmusik. Nun ist Mary überraschend im Alter von 76 Jahren verstorben – auch für Diana Ross ein großer Schock.

Kurz nachdem der Tod ihrer ehemaligen Bandkollegin bekannt geworden war, meldete die Soul-Diva sich auf Twitter zu Wort. "Ich bin gerade durch diese Nachricht aufgewacht, mein Beileid an Marys Familie. Ich werde daran erinnert, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Ich habe so viele wunderbare Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit", schrieb Diana auf dem Mikroblogging-Dienst und gedachte auch ihrer einstigen Band, die sie berühmt gemacht hatte. "The Supremes werden in unseren Herzen weiterleben", beendete sie den Tweet.

Mittlerweile haben sich auch weitere Wegbegleiter zu Wort gemeldet. "Ein Hit nach dem anderen – bis heute auf Dauerschleife. Ein Supreme-Titan mag uns verlassen haben, aber dieses Vermächtnis wird nie übertroffen werden", twitterte etwa Sängerin Beverley Knight. Und Motown-Gründer Berry Gordy äußerte in einem Statement: "Ich war extrem schockiert und traurig, als ich vom Tod eines wichtigen Mitglieds der Motown-Familie hörte – Mary Wilson von The Supremes."

Getty Images Sängerin Mary Wilson

Getty Images The Supremes

Getty Images Diana Ross bei den American Music Awards 2017

