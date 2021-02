Durch Germany's next Topmodel will Chanel Silberberg (20) sich nicht nur den Traum von einer Modelkarriere erfüllen, sondern auch ein Vorbild sein. Sie hat in der ersten Folge der neuen Staffel einen Schritt gewagt, der sie sehr viel Überwindung gekostet hat: Die Beauty hat ihre Narben am Arm und am Bein gezeigt. Die erinnern sie an eine schwere Zeit, denn: Aufgrund einer Krankheit musste sich Chanel mehreren operativen Eingriffen unterziehen.

"Ich wurde insgesamt 32 Mal operiert. Ich habe fast meine ganze Kindheit im Krankenhaus verbracht", erklärte die 20-Jährige in ihrer Instagram-Story. Für die Spuren, die die OPs auf ihrem Körper hinterlassen haben, habe sie sich seither immer geschämt. "Ich war nie schwimmen, habe nie kurze Sachen getragen und es geheim gehalten", betonte sie. Doch damit ist jetzt Schluss: Chanel steht zu ihren vermeintlichen Schönheitsmakeln – und das auch vor laufender Kamera.

"Ich möchte den Zuschauern zeigen, dass es jeder schaffen kann! Ich möchte den Leuten Mut machen, die in einer ähnlichen Situation stecken", erklärte Heidi Klums (47) Schützling im Promiflash-Interview. Für sie ist dieser offene Umgang eine ganz neue Erfahrung, denn vor ihrem "Outing" im TV hätte nur ihre Familie die Narben gesehen.

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg

Instagram / chanelsilberberg GNTM-Kandidatin Chanel

Instagram / chanelsilberberg Chanel, GNTM-Kandidatin 2021

