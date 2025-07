Wegen Atemnot: Katharina Wagener musste ins Krankenhaus

Katharina Wagener (30), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten und in den sozialen Medien aktiv, hat ihre Fans mit einer besorgniserregenden Nachricht überrascht. Die junge Mutter musste sich wegen akuter Atemnot ins Krankenhaus begeben. Auf Instagram informierte sie ihre Follower, dass sie vermutlich mit RSV und Influenza zu kämpfen habe und sich daher einige Tage offline zurückziehen werde. Aktuell sei sie "sehr, sehr schlapp", so Katharina in ihrer Story.

Während sich die Influencerin auf ihre Genesung konzentriert, übernimmt ihr Partner Kevin Yanik (27) die Betreuung der Kinder. Der Reality-Star bleibt zu Hause bei den Söhnen, damit Katharina sich in Ruhe erholen kann. Ebenfalls auf Instagram zeigte sie sich dankbar: "Kevin ist zum Glück bei den Jungs, und ich ruhe mich aus, bin ganz bald hoffentlich wieder fit." Fans und Follower zeigten sich in den Kommentaren mitfühlend und wünschten ihr gute Besserung.

Katharina und Kevin verbindet eine bewegte Beziehungsgeschichte. Die beiden lernten sich im Jahr 2020 in der Reality-Show Are You The One? kennen und verliebten sich. Doch die Beziehung verlief oft turbulent, mit mehreren Trennungen und Wiederannäherungen. Zuletzt fanden sie wieder zusammen und arbeiteten an ihrem gemeinsamen Glück als Familie. Erst kürzlich erfüllte sich das Paar den Traum eines gemeinsamen Hauses, um für sich und die Kinder ein stabiles Zuhause zu schaffen. Die Bindung und der Zusammenhalt der kleinen Familie könnten nun eine wichtige Stütze in Katharinas Heilungsprozess sein.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

TikTok / kevinyanik Kevin Yanik und Kathi Wagener, Realitystars

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024