Auch so kann man Stellung zu Zoff-Gerüchten nehmen! Freunde wurden Liliana Maxwell (21) und Chanel Silberberg (20) bei Germany's next Topmodel definitiv nicht. Zwischen den Girls flogen regelmäßig die Fetzen. Selbst vor wüsten Beschimpfungen machten die beiden Streithähne nicht Halt. Mittlerweile liegen die Dreharbeiten für die Model-Castingshow einige Monate zurück. Promiflash traf Liliana jetzt beim got2b-Make-up-Launch-Event in Berlin und fragte bei ihr nach: Wäre es okay für sie, Chanel hier zu sehen?

"Ist das meine Party? Habe ich die Einladungskarte geschrieben?", machte Liliana gleich zu Beginn des Gesprächs klar, ihre ehemalige Mitstreiterin bei dem Event nicht unbedingt zu vermissen. Promiflash hakte weiter bei der Nordrhein-Westfälin nach: Würde sie Chanel denn auf ihre Party einladen? Mit einem Augenzwinkern entgegnete Liliana: "Wenn ich eine Einladung zu vergeben hätte, könnten wir darüber sprechen. Wenn ich keine habe, dann ist es kein Grund für eine Konversation." Diese Worte sagen wohl alles...

Bei der Veranstaltung traf Liliana unter anderem auf Luca Vanak, Elisa Schattenberg (21), Soulin Omar, Ashley Amegan und Yasmin Boulagh (19). Freute sie sich denn wenigstens diese Ex-GNTM-Girls zu sehen? "Wenn wir die Gelegenheit haben uns zu sehen, warum nicht? Wir sind nicht alle schlecht auseinandergegangen", stellte die 21-Jährige klar. Man müsse keine großen Freundschaften haben, um miteinander klarzukommen.

