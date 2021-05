Chanel Silberbergs (20) Morbus-Crohn-Erkrankung macht ihr wieder schwer zu schaffen. Seit ihrem neunten Lebensjahr leidet die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin an der chronischen Darmerkrankung, wäre wegen falscher Behandlung sogar beinahe daran gestorben. Seit 2015 hatte sie jedoch kaum noch mit den Symptomen wie Bauchschmerzen und Durchfall zu kämpfen. Doch jetzt wurde Chanel wieder von ihrer Krankheit eingeholt. "Mir geht es aktuell leider das erste Mal seit knapp fünf Jahren wieder schlecht", gab die 20-Jährige gegenüber Promiflash preis...

