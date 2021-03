Hat Chanel Silberberg (20) von einigen ihrer Germany's next Topmodel-Mitstreiterinnen etwa die Nase voll? Die Nordrhein-Westfälin musste die Modelshow in der vergangenen Folge verlassen. Damit dürfte es im Modelloft auch etwas ruhiger werden – immerhin geriet die 20-Jährige mit ein paar ihrer Konkurrentinnen immer wieder aneinander. Ist das vielleicht auch der Grund, warum sie mehreren Mädels nicht auf Social Media folgt?

Bei einem Blick in Chanels Instagram-Liste fällt auf, dass sie fast alle Teilnehmerinnen abonniert hat, die in der Show momentan noch im Rennen sind – außer Soulin, Liliana (21), Larissa, Jasmine und Ashley. Woran das liegt, erklärt Chanel nun gegenüber Promiflash: "Es ist so wie im wahren Leben. Da folgt man ja auch nicht jedem auf Instagram, sondern nur den Leuten, die einen ansprechen und deren Content einen interessiert und das ist halt bei ein paar Kandidatinnen nicht so der Fall." Sie möchte sich einfach nur die Storys von den Mädels angucken, die sie wirklich interessieren. Das sind zum Beispiel Ana, Alex, Alysha, Mareike (26) und Elisa (21).

Ob zwischen ihr und den anderen Nachwuchsmodels wie Soulin oder Liliana böses Blut fließt, verrät Chanel nicht. Die Streits mit den beiden bereut sie allerdings nicht: "Das würde ich, glaube ich, genauso wieder machen, weil ich meiner Meinung nach auch nie was Schlechtes gesagt habe."

Anzeige

Instagram / itssoulin Soulin Omar, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg im August 2020 in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / liliana.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Liliana Maxwell

Anzeige

Denkt ihr, dass Chanel sich heute besser mit Liliana und Soulin versteht? Ja, ich glaube schon. Nein, mit Sicherheit nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de