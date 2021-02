Hat das lange Warten etwa endlich ein Ende? Am 23. Mai 2019 gab Sophia Thiel (25) völlig überraschend bekannt, dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. In einem YouTube-Video erklärte sie ihren Abonnenten, wie anstrengend ihr Alltag als Fitness-Influencerin über die vergangenen Jahre gewesen ist. Die Energiereserven der jungen Frau waren offenbar schlicht erschöpft. Fast zwei Jahre ist es nun schon her, dass Sophia sich damit bei ihren Fans gemeldet hat – doch jetzt gibt sie endlich ein Lebenszeichen von sich!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine jetzt ein schlichtes Foto, das eine Batterie zeigt. Nur der erste Balken der Akku-Anzeige ist geladen. Es könnte also gut sein, dass Sophia nun immer einen weiteren Ladebalken postet und sich – wenn die Batterie endlich voll ist – wieder persönlich zurückmeldet. Das wünschen sich zumindest ihre zahlreichen Follower. Der Beitrag erhielt innerhalb der allerersten Stunde bereits knapp 200.000 Likes.

"Oh mein Gott, kommst du endlich zurück?" oder auch "Ich konnte meinen Augen nicht trauen", heißt es unter dem Foto. Influencerin Sarah Harrison (29) postete eine Flut von Herzchen-Smileys. Die Fans rufen aber auch dazu auf, Sophia nicht zu viel Druck in Bezug auf ein mögliches Comeback zu machen.

Sophia Thiel, Fitness-YouTuberin

Sophia Thiel bei der Glow Beauty Convention, 2017

Sophia Thiel bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards 2018 in Berlin

