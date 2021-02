Sie macht eben auch ganz normale Dinge zu einer Fashionshow! Kendall Jenner (25) gilt seit Jahren als Stylevorbild für viele Fans. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist schon lange eine Größe im Modelbusiness und weiß, wie man den perfekten Auftritt hinlegt. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass die Laufsteg-Queen alltägliche Sachen mit Stil erledigt: Kendall spazierte nun in einem ziemlich coolen Look zu einem Termin!

Vergangene Woche erwischten Paparazzi die 25-Jährige auf dem Weg zu einem Meeting. In einem blaufarbenen Batik-Pullover und schwarzer Leggings eilte die Beauty mit zügigen Schritten in ein Bürogebäude. Besonderer Hingucker bei ihrem Outfit: die beigefarbenen Badelatschen und die darauf abgestimmten Socken! Als Schnäppchen gehen diese einfachen Treter aber nicht gerade durch. Für schlappe 300 US-Dollar (umgerechnet 247 Euro) können Fans die Latschen im Netz nachkaufen.

Erst vor Kurzem hatte Kendall ihre Fans mit einem anderen, ziemlich gewagten Look überrascht. Im beliebten US-amerikanischen Ski-Ort Aspen hatte sich das Model für ein Crop-Top mit einer Jogginghose und Fellmütze entschieden. Und in diesem Outfit hatte sie den eisigen Temperaturen ganz professionell die Stirn geboten.

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Anzeige

Rachpoot/MEGA Kendall Jenner im Februar 2021

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de