Friert Kendall Jenner (25) nicht? Dass sich die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin gerne mal sexy kleidet und in knappen Outfits zeigt, ist lange kein Geheimnis mehr. So setzt sie ihren Körper beispielsweise häufig mit kurzer und meist auch enger Kleidung in Szene. Wind und Wetter scheinen ihr dabei nichts auszumachen: Zumindest sind nun Bilder aufgetaucht, auf denen Kendall in einem Crop-Top durch den Schnee spaziert!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 25-Jährige auf dem Weg zu einem Auto. Sie trägt eine weiße Jogginghose sowie ein weißes bauchfreies Oberteil: Unterhalb ihrer Brust ist deshalb ihr blanker Bauch zu sehen – dabei liegt rund um sie herum Schnee! Von einer Jacke fehlt tatsächlich jede Spur. Am Kopf und an den Füßen ist sie mit einer Fellmütze und Winterstiefeln dagegen dem Wetter entsprechend angezogen. Wie es aussieht, hat Kendall so leicht bekleidet jedoch nur einen kurzen Weg durch die Kälte zurückgelegt: Auf weiteren Bildern ist zu sehen, wie sie in das parkende Auto einsteigt.

Kendall und ihre Schwester Kylie (23) halten sich momentan in Aspen im US-Bundesstaat Colorado auf und scheinen die winterliche Landschaft dort sehr zu genießen: Auf Instagram zeigten sie sich bereits beim gemeinsamen Snowboardfahren. Zu einer Aufnahme schrieb Kendall: "Schwesterntag."

Getty Images Kendall Jenner, Model

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Realitystar

Getty Images Kendall Jenner um Mai 2019 in New York

