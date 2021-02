Ning Surasiangs Familie hat Zuwachs bekommen! Die 35-Jährige wurde durch ihre Teilnahme bei Married at First Sight – der australischen Version von Hochzeit auf den ersten Blick – bekannt. Vor zwei Jahren ging sie in der sechsten Staffel auf die Suche nach der großen Liebe. Jetzt meldet sich die dreifache Mutter mit überraschenden News bei ihren Fans: Sie kann ihren ersten Enkel in die Arme schließen!

Ihre 17-jährige Tochter Kia hat am vergangenen Mittwoch ein kleines Mädchen auf die Welt gebracht, wie die frischgebackene Großmutter auf Instagram verkündet. "Zu sehen, wie dein Baby ein Baby bekommt – das war für uns alle eine emotionale Erfahrung", schreibt Ning. Sie sei so stolz auf ihre Tochter. "Du hast dich nicht beschwert, du hast nicht einmal gesagt, dass du es nicht kannst. Nicht einmal ein Schimpfwort. Du hast es besser gemacht als deine Mutter", findet sie rührende Worte.

In der Kommentarspalte reihen sich die Glückwünsche von Nings Fans aneinander. "Sag deiner Tochter alles Gute von mir. Und dass sie sich um nichts sorgen muss. Angstlos und eine gute Mutter zu sein, liegt in ihren Genen", schreibt ein Follower begeistert. Innerhalb eines Tages sammeln sich zudem über 15.000 Likes unter dem Bild an.

Instagram / ning_sura85 Ning Surasiangs Tochter Kia mit ihrem Baby

Instagram / ning_sura85 Ning Surasiang und ihre Tochter Kia

Instagram / ning_sura85 Ning Surasiang, TV-Bekanntheit

