Ab dem 26. Februar heißt es endlich wieder: Let's Dance! Bereits vor ein paar Wochen wurde bekannt gegeben, welche Promis in der kommenden Ausgabe über das Parkett fegen werden. Am Donnerstagmorgen wurde zudem endlich die Teilnahme der 14 Profitänzer bestätigt: Unter ihnen ist Christian Polanc (42). Auch in dieser Staffel wird der Choreograf wohl keine halben Sachen machen – und stellt hohe Ansprüche an seinen Promi-Tanzpartner!

Via Instagram veröffentlichte der 42-Jährige, der vergangenes Jahr mit Laura Müller getanzt hatte, ein erstes Statement zu seiner erneuten "Let's Dance"-Teilnahme und witzelte darin: "Meiner zukünftigen Tanzpartnerin wünsche ich eine große Schmerzresistenz, Durchhaltevermögen und Spaß am Tanzen... und viel Glück!" Weiter schreibt Christian: "Ich freue mich riesig darauf, wieder dabei zu sein und zu tanzen!"

Welche Promi-Dame er trainieren darf, steht noch nicht fest – das wird sich in der ersten Show klären. Zur Auswahl stehen aber theoretisch die folgenden Ladys: Vanessa Neigert (28), Ilse DeLange (43), Kim Riekenberg (26), Lola Weippert (24), Senna Gamour (41), Auma Obama und Valentina Pahde (26). Übrigens ist es ebenfalls möglich, dass Christian erstmals mit einem Mann tanzen wird – Ex-Prince Charming-Krawattenverteiler Nicolas Puschmann (29) wird nämlich mit einem männlichen Profitänzer gepaart!

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / christianpolanc Christian Polanc beim Semper Opernball 2020

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, "Prince Charming" von 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de