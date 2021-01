Jetzt steht es also endlich fest: Diese vierzehn Promis fegen ab dem 26. Februar also über das Let's Dance-Parkett! Vor wenigen Stunden sickerten bereits zwei Namen durch, die bald um den Titel Dancing Star 2021 kämpfen werden: Tagesschau-Star Jan Hofer (68) und Barack Obamas (59) Halbschwester Auma Obama. Die bestätigte der Sender nun höchstpersönlich – und enthüllte außerdem die restlichen zwölf Namen!

Dieser "Let's Dance"-Cast hat es wirklich in sich! Von jung bis alt, vom klassischen Entertainer bis zur jungen Schauspiel-Nudel ist 2021 alles dabei. Zur taufrischen Tanzriege zählen DSDS-Schlagerprinzessin Vanessa Neigert (28), Temptation Island-Moderationsnachwuchs Lola Weippert, GZSZ-Hauptdarstellerin Valentina Pahde (26), Fußballer-Schnitte Rúrik Gíslason, Ex-Prince Charming-Krawattenverteiler Nicolas Puschmann (29), Supermodel Kim Riekenberg oder auch Box-Hottie Simon Zachenhuber. Ob aber wirklich einer der Jungspunde das Rennen macht?

Denn auch die ältere Riege der VIP-Teilnehmer wartet mit großen Namen auf! Neben dem jungen Gemüse treten außerdem Formel-1-Experte Kai Ebel (56), Sängerin Ilse DeLange (43) Ballermann-Legende Mickie Krause (50), Popstars-Ikone Senna Gamour (41) und Schauspieler Erol Sander (52) an. Wer in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Lili Paul-Roncalli (22) treten wird, zeigt sich bereits in wenigen Wochen!

