Niemand ist perfekt! Cardi B (28) ist seit Jahren supererfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Die Fans schätzen sie aber nicht nur wegen ihrer spektakulären Rap-Künste, sondern zudem als absolute Stilikone. Doch auch die US-amerikanische Künstlerin ist nicht jedes Mal wie aus dem Ei gepellt, und das hat Hater dazu animiert, sich über sie lustig zu machen. Das lässt Cardi aber nicht auf sich sitzen: Sie macht im Netz jetzt eine deutliche Ansage!

In einem aufgebrachten Instagram-Clip erklärt die 28-Jährige, es sei ihr egal, dass unvorteilhafte Bilder von ihr im Netz kursieren. "So sieht mein Gesicht 20 Minuten nach dem Aufstehen aus. Kein Filter, die Haare nicht gebürstet, die Lippen total rissig und all das. Ich hatte nie Angst davor, mein wahres Ich zu zeigen", schreibt sie zu dem Beitrag. Dennoch könne sie nicht verstehen, warum Leute Screenshots von Videos machen – auf diesen Aufnahmen sehe in ihren Augen einfach niemand gut aus.

Doch Cardi ist das schon lange egal. "Für mich zählt nur, dass ich mich gut in meiner Haut fühle, dass ich großartig und glücklich bin, dass meine Platten prima laufen – und nur, weil ihr so viel Hass in euch habt, müsst ihr mich nicht runterziehen. Das schafft ihr nicht, ich stehe darüber", erklärt sie in ihrem Kurzvideo weiter. Ob nun mit oder ohne Make-up, Cardi gehe es einfach nur blendend – und genau das will sie auch ihren Fans mit auf den Weg geben.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B bei einem Auftritt im Januar 2020

Getty Images Cardi B im Mai 2019

