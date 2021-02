Mit ihrem Song "Friends" landete Sängerin Anne-Marie Nicholson (29) einen weltweiten Hit und begeistert Fans seitdem mit ihrer Musik. Doch nun sorgt die Künstlerin mit einem ganz anderen Thema für Schlagzeilen – mit ihrem Essverhalten. Sie hatte nämlich lange Zeit stark eingeschränkt, was sie zu sich nimmt. Jahrelang hat sie sich sogar nur von Käse-Bagels ernähren können, wie sie nun verriet.

Im Podcast "Off Menu" sprach die 29-Jährige offen über ihre Emetophobie, die irrationale und panische Angst vor Erbrechen. "Ich hatte solche Panik. Ich wollte einfach kein Essen ausprobieren", berichtete Anne-Marie und erzählte weiter: "Ich habe kein Gemüse oder Obst gegessen. Nur Käse-Bagels". Erst vor fünf Jahren habe die Songwriterin zum ersten Mal eine Tomate probieren können und im Moment taste sie sich an Zwiebeln heran. Fleisch habe in ihr besondere Angst ausgelöst, weshalb die Britin inzwischen auf eine vegane Ernährung umgestiegen sei.

Mit ihrer Emetophobie ist Anne-Marie nicht alleine. Die Angst vor dem Erbrechen tritt vermehrt bei Frauen auf und ist auch in Promikreisen verbreitet. Unter anderem sollen Cameron Diaz (48) und ihre Schauspieler-Kollegin Kate Beckinsale (47) darunter leiden.

