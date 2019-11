Gerade mal 17 Jahre alt und schon eine Inspiration für die Promis! Nach ersten Hits im Herbst 2018 gelang Billie Eilish (17) in diesem Jahr der Durchbruch: Das Debütalbum der Sängerin gehörte im März zu den meistgestreamten Werken überhaupt. Bei ihren Auftritten und auch privat liebt die US-Amerikanerin weite Kleidung in schrillen Farben, dazu krasse Accessoires und immer wieder neue Haarfarben. Ein einzigartiger Style, den zu Halloween sogar Hollywood-Stars tragen – Billie wird zum Kostüm-Trend!

So kam Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (30) nicht etwa als gruselige Untote zur Casamigos-Party in Beverly Hills, sondern warf sich in einen Look der Musikerin: Zu den orangefarbenen weiten Klamotten trägt die Schauspielerin dunkles Haar mit neongrünem Ansatz. Den knalligen Farbton wählte auch Anne-Marie, als sie in London bei der Kiss-Haunted-House-Party auftrat – dazu gab's Ketten, ein Bandana, eine coole Brille und lange Fingernägel. Comedian Jameela Jamil (33) wählte ebenfalls Billies Look für eine Fete und setzte sich eine Krone auf, wie sie die Teen-Größe im Video zu "You Should See Me in a Crown" auf dem Kopf trägt. "Ich bin als Sillie Eilish verkleidet, die komische dritte Schwester, die keiner kennt", scherzte sie, als sie ihr Kostüm auf Instagram präsentierte.

Und auch der Promi-Nachwuchs steht auf den Style der 17-Jährigen: Harper Seven Beckham (8) zog zusammen mit Papa David (44) und ihren Brüdern Brooklyn (20) und Romeo (17) in Los Angeles um die Häuser – mit türkisblauen Haaren und schwarzen Linien im Gesicht, wie Billie es im Musikvideo zu "When The Party's Over" trägt. In diesem Aufzug erfreute die Achtjährige auch Justin Bieber (25), an dessen Tür das Quartett am Halloween-Abend geklingelt hat: "Danke für die Eiskugeln", bedankte sich Romeo im Netz bei dem Sänger, der die gelungenen Verkleidungen mit Süßigkeiten belohnt hatte.

Getty Images Anne-Marie als Billie Eilish verkleidet auf einer Party in London

Anzeige

Getty Images Jameela Jamil auf einer Halloween-Party in New York im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / davidbeckham Romeo, Harper, David und Brooklyn Beckham an Halloween 2019

Anzeige

Getty Images Billie Eilish (l.) bei einem Konzert im Dezember 2018

Photographer Group/MEGA Nina Dobrev auf dem Weg zu einer Halloween-Party im Oktober 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de