Herzogin Meghan (39) ist schwanger! Diese frohe Botschaft verkündeten sie und Prinz Harry (36) mit einem wunderschönen Schwarz-Weiß-Bild, das das Paar im Schatten eines großen Baumes zeigt. Geschossen hat das Pic Misan Harriman, der Meghan schon eine ganze Weile zu vielen Anlässen mit der Kamera begleitet hat. Jetzt hat auch er sich zu den königlichen Nachwuchs-News mit einem liebevollen Statement zu Wort gemeldet.

Auf Instagram postete Misan das Bild vom royalen Babybauch. Darunter schrieb er: "Meg, ich war auf eurer Hochzeit und durfte Zeuge werden, wie eure Liebe begann. Und, meine Freundin, ich fühle mich geehrt, einfangen zu dürfen, wie sie gedeiht." Er gratuliere den beiden zu ihren fröhlichen Neuigkeiten, fügte er hinzu.

Die Follower des Fotografen wussten gar nicht, was sie mehr begeistert – das Bild oder die Baby-News! Eine Userin schrieb: "Oh! Ich finde das so toll! Und die beiden auch! Glückwunsch an dieses wundervolle Pärchen." Auch die britische Vogue und Cosmopolitan beglückwünschten Misan zu seinem gelungenen Foto.

Anzeige

Instagram / misanharriman Fotograf Misan Harriman

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de