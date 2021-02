Jendrik Sigwart gibt einen Einblick in sein Liebesleben! Erst vor wenigen Wochen waren die großen Neuigkeiten bekannt geworden: Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam wird der Nachwuchsmusiker für Deutschland an den Start gehen. Für den Hamburger eine große Ehre, die er noch immer kaum glauben kann. Doch wer ist der 26-Jährige überhaupt? Ein Detail verriet der Blondschopf nun: Er ist total glücklich vergeben!

Im Interview mit Bild plauderte Jendrik über seinen Liebsten: Sein Auserwählter heißt Jan, ist 28 Jahre alt und seit vier Jahren im Leben des Sängers. "Wir leben in einer Wohnung in Hamburg. Ich liebe ihn!", schwärmte der Musiker. Deswegen hoffe er auch, dass sein Schatz ihn zum ESC begleiten und dort unterstützen könne.

Jendriks Teilnahme am ESC sorgte bei den Fans für große Freude – schließlich hatten sie gespannt auf die Verkündung des Anwärters gewartet. Im November war nämlich bekannt geworden war, dass Vorjahres-Kandidat Benjamin Dolic trotz der Absage des Events 2020 im Jahr darauf nicht für Deutschland antreten wird.

NDR Jendrik Sigwart vertritt Deutschland beim ESC 2021

Getty Images Ben Dolic, Sänger

