Rachael Finch hat die Mama-Polizei im Nacken! Die gebürtige Australierin erlangte durch ihre Teilnahme der Wahl zur Miss Universe im Jahr 2009 weltweite Berühmtheit. Danach war sie auf zahlreichen Events unterwegs. Heute ist sie eher als Fitness-Influencerin und Mutter von zwei Kindern bekannt und bekam nun ziemlich Hate im Netz ab – der Grund: Angeblich gebe sie ihrer sechsjährigen Tochter Violet nicht genug Essen mit in die Schule.

In ihrer Instagram-Story hatte sie das Lunch-Paket ihrer Ältesten geteilt, das ihr viele kritische Kommentare einbrachte. Neben Obst und Gemüse hatte sie ihr eine kleine Portion Cracker, ein paar Nudeln und ein gekochtes Ei eingepackt. Für den Geschmack vieler User war das wohl eindeutig zu wenig, wie Rachael durch Screenshots erboster Nachrichten in ihrem Postfach deutlich machte. "Es gibt eine Menge Leute, die sagen, dass sie mir entfolgt sind, weil ich Violet wohl nicht genug Essen gebe", erklärte die 32-Jährige.

Die Kritik nahm sie schließlich zum Anlass, um die Ernährung ihrer Kids genau zu erklären: "Alles, was einem Kind auch während der Schwangerschaft gegeben wird, wirkt sich direkt auf seine körperliche und geistige Verfassung aus." Sie verstehe also nicht, was falsch daran sei, Violet auch mal einen Salat als Mittagessen mitzugeben. Sie achte bei dem Speiseplan stets darauf, dass die Mahlzeiten Gemüse, hochwertiges Protein, komplexe Kohlenhydrate und Fette enthalten.

Instagram / rachael_finch Lunch-Box von Rachael Finch' Tochter

Instagram / rachael_finch Rachael Finch mit ihrer Tochter, Februar 2021

Instagram / rachael_finch Rachael Finch, ehemalige Miss Universe

