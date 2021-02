Jeezy (43) trauert um seine verstorbene Mutter. Der Verlobte von Moderatorin Jeannie Mai (42) und sein Elternteil hatten ein inniges Verhältnis zueinander. Seit 2019 schon lebte der Rapper jedoch in großer Sorge um sie, weil sie mit diversen Krankheiten zu kämpfen hatte. Nun ist Jeezys Mutter gestorben. Nähere Umstände sind nicht bekannt, sie wurde jedoch bereits beerdigt. In einem rührenden Post nahm der Musiker Abschied von ihr.

"Du hast mich gelehrt, ein Mann zu sein, als ich ein Junge war. Du hast mich unterstützt, ein Vater zu sein, als ich ein Kind war. [...] Du hast mir aufgeholfen, als ich am Boden war", begann der dreifache Vater seinen Beitrag auf Instagram. Seine Mutter sei einer der wenigen Menschen gewesen, den er vertrauen konnte. "Als ich nichts und niemanden hatte, hatte ich dich, Mama", schrieb Jeezy weiter. Er bezeichnete sie als Superhelden, als jemanden, der immer an ihn geglaubt und ihn unterstützt hatte.

Zu diesen emotionalen Worten veröffentliche der 43-Jährige ein Foto von der Beerdigung und ein Video, in dem seine Mutter singt. Und genau so möchte Jeezy sie auch in Erinnerung behalten. "Du bist an einem besseren Ort – tanzend und singend zu deinen Lieblingsliedern. Mit diesem wunderschönen Lächeln in deinem Gesicht", lassen die Worte nur erahnen, wie schmerzhaft der Verlust für ihn sein muss.

Getty Images Jeezy im September 2019

Getty Images Jeezy und Jeannie Mai im Februar 2020

Getty Images Jeezy, Rapper

