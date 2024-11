So gestaltet Jeannie Mai ihr Singleleben ohne Ex-Mann Jeezy

Jeannie Mai (45) genießt nach ihrer Scheidung von Jeezy (47) ihre Zeit allein und konzentriert sich voll und ganz auf sich selbst. Bei einem Event des Lifetime Channels in West Hollywood verriet die ehemalige "How Do I Look?"-Darstellerin jetzt gegenüber Us Weekly, dass sie noch lange nicht daran denkt, wieder zu daten. "Ich stelle meinen Weihnachtsbaum auf. Die Kuschelsaison ist nur für mich. Ich kuschle quasi mit mir selbst."

Obwohl die TV-Persönlichkeit momentan nicht nach einer neuen Liebe sucht, betonte sie, dass sie reichlich Liebe in ihrem Leben hat: "Liebe umgibt mich, und ich bin dankbar, dass meine Eltern mir so ein Fundament gegeben haben." Jeannie und Jeezy haben eine zweijährige Tochter namens Monaco. Sie ließen sich im Juni scheiden, nachdem Jeezy Anfang des Jahres die Scheidung eingereicht hatte. Der Prozess verlief nicht ohne Schwierigkeiten, doch nun blickt Jeannie optimistisch in die Zukunft. Sie hat gelernt, nachsichtiger mit sich selbst zu sein und mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören. "Ich bin so hart zu mir selbst. Ich muss mehr Verständnis dafür aufbringen, warum ich bestimmte Vorbehalte gegenüber Menschen, Orten oder Dingen habe."

Als engagierte Mutter freut sich Jeannie darauf, neue Erinnerungen mit ihrer Tochter zu schaffen. In dieser Weihnachtszeit möchte sie ihre Kleine mit ihrem ersten Besuch in Disney World überraschen. "Sie ist gerade besessen von Figuren wie Minnie, Mickey, Pluto und Goofy", betonte die 45-Jährige im Gespräch mit Us Weekly. "Es ist schwierig, weil sie kein Fernsehen schaut. Also lese ich ihr Bücher über all diese Figuren vor, was so cool ist."

Jeannie verreist häufig mit Monaco und hat einige Tipps für Eltern, die mit Kleinkindern reisen möchten. "Plant Pausen für euch selbst ein. Plant bereits vorab, wann und wo ihr eine Pause einlegen werdet, sei es während des Mittagsschlafs oder freut euch auf den Moment, wenn sie ins Bett gehen", riet sie. Trotz ihres vollen Terminkalenders findet Jeannie immer Zeit, sich darüber hinaus "in etwas völlig Neuem zu erproben". Ihr erster Film, "Christmas in the Spotlight", feiert am Samstag, 23. November, auf Lifetime Premiere. Darin verkörpert sie die Managerin Mira, die aufgrund ihrer geschäftigen Karriere keine Zeit für ein Date hat – wie passend.

Backgrid / ActionPress Jeezy und Jeannie Mai, 2020

Instagram / thejeanniemai Jeannie Mai, TV-Persönlichkeit

Instagram / thejeanniemai Jeannie Mai mit ihrer Tochter Monaco, Februar 2023

