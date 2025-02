Einnahmen geklaut: Rapper Jeezy verklagt seinen Ex-Manager

Zwischen Jeezy (47) und seinem ehemaligen Manager Solomon Fornie bricht ein Rechtsstreit aus. Der Rapper verklagt ihn und zusätzlich seinen früheren Finanzverwalter Eddie Bridgeman. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, sollen die beiden sich über mehrere Jahre an Jeezys Einnahmen bedient haben. Aus den Unterlagen geht außerdem hervor, dass der Musiker jegliches Vertrauen verloren habe. Vor rund zehn Jahren sollen Jeezy und sein Management Eddies Agentur hinzugezogen haben, die seine Einnahmen verwalten sollte. Doch Jahre später habe der US-Amerikaner herausgefunden, dass es sich bei seinem Geschäftspartner um keinen lizenzierten Wirtschaftsprüfer handelt. Während er glaubte, seine Gelder in guten Händen zu wissen, sollen Solomon und Eddie sich an dem Geld bereichert haben, so der Vorwurf.

Bereits 2024 leitete Jeezy erste Schritte in die Wege, um sich von seinem Management und der angeblichen Wirtschaftsfirma zu trennen. Wie aus den Dokumenten hervorgeht, habe er das damals aus Frust getan. Er habe dafür die Aushändigung der notwendigen Bücher von Solomon und Eddie gefordert – was die beiden jedoch verweigert haben sollen. Auch deshalb suche der Musiker jetzt die Hilfe des Gerichts. In seiner Klage fordert er, die Herausgabe der Unterlagen zu erzwingen und fordert zudem einen Schadensersatz. Bisher steht eine Entscheidung des Gerichts noch aus.

Auch wenn Jeezy eigentlich durch seine Musik bekannt ist, sorgte er in den vergangenen Jahren immer wieder anderweitig für Schlagzeilen. Zuletzt war die Scheidung von seiner Frau Jeannie Mai (46) in aller Munde. Die beiden waren seit 2021 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Im September 2023 machte das Ex-Paar bekannt, die Scheidung eingereicht zu haben. Doch diese ging alles andere als friedlich vonstatten. Neben einer fehlenden Einigung erhoben sowohl Jeezy als auch Jeannie regelmäßig neue Vorwürfe gegen den jeweils anderen. Unter anderem warf die Moderatorin ihrem Noch-Ehemann "explosive Ausbrüche [und] übermäßigen Alkoholkonsum" während ihrer Ehe vor. Wie People berichtet, dementiert der 47-Jährige dies vehement. Im Sommer 2024 konnten die beiden ihre Scheidung abschließen.

