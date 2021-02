Für ihre Fans war es wohl jetzt schon das Comeback des Jahres: Sophia Thiel (25) hatte sich zwei Jahre lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und keinen Content mehr gepostet. Jetzt ist die Fitness-Ikone zurück und spricht ganz offen über ihre Auszeit – und die intimen Gründe dafür. Denn unter dem Stress hatte ihr Körpergefühl gelitten, das sie nun von Grund auf erneuert hat. Und das zeigte sie nun erstmals ihren Followern!

In ihrer Instagram-Story gewährte Sophia ihren Fans nämlich Einblicke in einen Fotoshoot in Berlin. Dort zeigte sie erstmals seit ihrer Rückkehr ins Rampenlicht ihren ganzen Körper. Das neue Selbstbewusstsein ist ihr förmlich anzusehen: In hautengen Leggings und eng anliegendem schwarzen Oberteil präsentiert die Blondine stolz ihre Kurven. Die Clips kommentierte sie mit "Back at work" und "Feelin' myself" – an Tatendrang und Achtsamkeit mangelt es der 25-Jährigen also offenbar nicht.

Auf die Ergebnisse des Shoots dürfen sich die Fans schon jetzt freuen. Ohnehin ist das Feedback auf Sophias Rückkehr überwältigend. "Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du wieder da bist", war nur ein Kommentar zwischen jeder Menge roter Herzchen.

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel in München im Februar 2021

CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images Sophia Thiel, Fitness-Star

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-YouTuberin

