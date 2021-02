Das Kinoabenteuer von "Paddington" geht weiter! Die ersten beiden Teile der Filmkomödie lockten in den Jahren 2014 und 2017 viele Zuschauer in die Kinosäle. Doch die Geschichte um den tollpatschigen Bären, der in der Originalfassung von Ben Whishaw (40) und in der deutschen Synchronisation von Elyas M'Barek (38) gesprochen wird, ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Nachdem bereits über eine Fortsetzung gemunkelt worden war, ist es nun offiziell: Es wird einen dritten Teil geben!

Das gab ein Vertreter der Produktionsfirma Studiocanal gegenüber Variety bekannt. "Wir können bestätigen, dass Studiocanal mit äußerster Handwerkskunst und Sorgfalt an Film drei arbeitet – wie es schon bei Film eins und zwei der Fall war", heißt es in dem Statement. Paul King wird erstmals nicht die Regie übernehmen, aber dennoch an der Fortsetzung mitwirken. Weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt.

Die Zuschauer dürfen sich aber wohl auf ein Wiedersehen mit dem bekannten Cast freuen. Henry-Brown-Darsteller Hugh Bonneville (57) hatte sich zuvor gegenüber BBC Radio 2 bereits über einen möglichen dritten Teil geäußert und verraten, dass es eine "Vorwärtsdynamik" gebe.

Entertainment Pictures / Zuma Pr Szene aus "Paddington 2"

Getty Images Hugh Grant, Eylas M'Barek und Hugh Bonneville bei der "Paddington 2"-Premiere in Berlin

Getty Images Hugh Bonneville, Schauspieler

