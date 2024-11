König Charles hat Cameo-Auftritt in neuem "Paddington"-Film

König Charles III. (75) tritt in die Fußstapfen seiner Mutter Königin Elizabeth II. (✝96) und wird einen kleinen Auftritt im neuen Film "Paddington in Peru" haben. Laut dem Magazin Hello! beinhaltet der am 17. Januar 2025 erscheinende Film eine Szene, in der Paddington einen Brief mit einer Briefmarke hält – auf der das Porträt des Königs zu sehen ist. Dieser cameoähnliche Auftritt stellt eine Hommage von Charles an seine verstorbene Mutter dar, die ebenfalls eine Vorliebe für den niedlichen Bären hatte.

Doch nicht nur der amtierende König, sondern auch die verstorbene Königin wird im neuen Paddington-Film gewürdigt. So sehen Zuschauer im Film ein Porträt der Monarchin, das sie gemeinsam mit Paddington zeigt. Ron Halpern, ein Manager von StudioCanal, erklärte gegenüber dem Magazin Variety, dass das Porträt mit Zustimmung und Einverständnis des Königshauses in den Film aufgenommen wurde. Auch Produzentin Rosie Alison bestätigte, dass die königliche Familie sehr erfreut über die Hommage sei. Sie fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Wir möchten daraus kein großes Ding machen, denn Paddington ist natürlich ein sehr bescheidener Kerl."

Die besondere Verbindung zwischen der königlichen Familie und Paddington begann im Jahr 2022, als Königin Elizabeth II. in einem humorvollen Sketch zum Platinjubiläum ihres Thronjubiläums gemeinsam mit dem animierten Bären auftrat. In dem Kurzfilm teilten sie sich ein Marmeladen-Sandwich und zeigten sich von ihrer humorvollen Seite – ein Auftritt, der weltweit für Begeisterung sorgte und die Königin in einem neuen, nahbaren Licht präsentierte. Charles knüpft nun daran an und zeigt damit nicht nur seine Verbundenheit zu seiner Mutter, sondern auch seinen Wunsch, die niedliche Tradition fortzuführen.

Getty Images Paddington Bär mit Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William, London 2017

Getty Images Königin Camilla zwischen Paddington Bär-Kuscheltieren, 2022

