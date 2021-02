Süßes Life-Update von Marcel Kaupp (32) alias Marcella Rockefeller! 2014 verzauberte der Drag-Künstler die Supertalent-Jury bestehend aus Dieter Bohlen (67), Bruce Darnell (63), Lena Gercke (32) und Guido Maria Kretschmer (55) mit seiner Stimme und gewann die achte Staffel der Talentshow. Im kommenden Monat erscheint endlich ein neues Album von ihm. Doch jetzt erfreute Marcel seine Fans erst einmal mit einem privaten Update: Er hat einen neuen Freund!

Das gab der 32-Jährige am Valentinstag bekannt. "Und ja, ich hab mich verliebt. Hätte nicht geglaubt, dass das noch geht. Alles is' gut – ich denk an dich", schrieb er in einem Instagram-Post und machte damit die Beziehung zu seinem Freund offiziell. Zu diesen Worten veröffentlichte Marcel ein Foto, auf dem er seinen Partner liebevoll umarmt.

Eine schönere Nachricht hätte er seiner Community wohl nicht mitteilen können, denn die ist total aus dem Häuschen! "Oh mein Gott, ich freue mich so, ganz viel Glück!" oder "Alles Liebe und Gute der Welt, auf dass ihr für immer zusammenbleiben werdet", lauteten nur zwei der zahlreichen Reaktionen auf den Post.

Instagram / marcellarockefeller Marcel Kaupp alias Marcella Rockefeller

Instagram / marcellarockefeller Marcella Rockefeller

Instagram / marcellarockefeller Marcel Kaupp

