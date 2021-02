Christina Öztürk hat wohl einen besonders ausgeprägten Kinderwunsch! Die gebürtige Russin hat mit dem 56-jährigen Millionär Galip Öztürk sage und schreibe elf Kinder: Das Paar hat sechs Söhne und sechs Töchter. Allerdings hat die 23-jährige Brünette nur ihre älteste Tochter Victoria (6) selbst zur Welt gebracht – die anderen Sprösslinge wurden von Leihmüttern in Georgien ausgetragen. Das reicht Christina allerdings noch nicht – sie möchte sogar noch mehr Kinder!

Im Interview mit Bild erläuterte die junge Mutter, warum sie so viele Kinder habe: "Eine große Familie bringt viel Liebe." Für ihren großen Traum müssen die Beauty und ihr Mann einiges an Kosten auf sich nehmen: Pro Kind zahlt das Paar knapp 24.000 Euro. Es benötige auch eine Menge Struktur, um den Alltag mit zehn Babys zu meistern, die allesamt nicht älter als ein Jahr alt sind: "Natürlich habe ich Assistenten und Kindermädchen in unserer dreigeschossigen Wohnung. Ohne sie wäre ich nicht in der Lage, alles zu schaffen."

Und damit ist Christina lange noch nicht fertig: Weiterer Nachwuchs ist bereits geplant. "Wenn meine jetzigen Kinder groß sind, möchte ich weitere haben. Auf welchem Weg, wird sich zeigen", gab sie preis.

Anzeige

Instagram / batumi_mama Christina Öztürk posiert mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / batumi_mama Galip Öztürk, Millionär

Anzeige

Instagram / CK_7SEUpbZo Christina Öztürk mit ihren elf Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de