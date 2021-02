Hat die Netz-Community etwa die Schildkröte enttarnt? In der zweiten Folge von The Masked Singer tritt das coole Schalentier mit dem Klassiker "I Still Standing" von Elton John (73) auf. Während das Rate-Trio um Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) noch etwas im Dunkeln tappt, haben die Fans schon eine ganz eindeutige Meinung, wer sich unter dem Schildkröten-Kostüm verbirgt: Es soll niemand Geringeres als Thomas Anders (57) sein!

So einig war sich die Twitter-Gemeinschaft schon lange nicht mehr. "Die Schildkröte ist definitiv Thomas Anders. Hab ihn an der Stimme erkannt. Der Papagei könnte symbolisch Dieter Bohlen (67) darstellen" oder "Die Schildkröte ist Thomas Anders. Und der Papagei, der ihn immer runtermacht, ist Dieter Bohlen" oder "Also wer jetzt noch jemand anderes als Thomas Anders unter der Schildkröte vermutet", sind sich unter anderem drei User einig.

Doch das Rate-Team sieht jemand ganz anderes unter der Maskierung. Während Ruth auf Erik Stehfest tippt, ist Rea eher bei Schauspieler Jan Josef Liefers (56). Gast-Rater Smudo (52) glaubt allerdings eher, dass sich Star-Koch Steffen Henssler (48) unter der Schildkröte verbirgt. Für die Fans nicht nachvollziehbar, wie ein Twitter-User zum Ausdruck bringt: "Manchmal frage ich mich, ob die Jury-Kommentare gescriptet sind. Thomas Anders ist total offensichtlich und die werfen mit Namen um sich, als dürften sie das Offensichtliche nicht nennen."

Getty Images Thomas Anders bei "Das Internationale Schlagerfest", 2017

ProSieben/Willi Weber Smudo und Ruth Moschner bei "The Masked Singer" 2021

Action Press/THÜRINGEN PRESS Thomas Anders im Februar 2019

