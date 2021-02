Er ist Deutschlands Stimme beim nächsten Eurovision Song Contest: Jendrik Sigwart (26) wird mit seiner Eigenkomposition "I Don't Feel Hate" in Rotterdam antreten und verfolgt dabei große Ziele: Auch wenn der Spaß immer im Vordergrund stehe, peilt der Musical-Darsteller eine gute Platzierung an. Dass er sein Land im internationalen Sängerwettkampf vertreten darf, ist für Jendrik offenbar eine große Überraschung – und die hätte er beinahe verpasst! Auf der ESC-Pressekonferenz erzählte er die kuriose Geschichte.

NDR-Unterhaltungschef Thomas Schreiber und Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast hatten die Mission, Jendrik die gute Nachricht zu überbringen. In Anwesenheit von Promiflash erzählten die beiden, dass das fast nicht geklappt hätte: Denn der Sänger wollte gerade zum Einkaufen aufbrechen, als sie ihn gerade noch abfangen konnten. "Als ich die beiden vor der Tür gesehen habe, hab ich mir schon gedacht: 'Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was kann das jetzt sein?'", erinnerte sich Jendrik.

Es habe eine ganze Weile gebraucht, bis er die Tragweite der Situation verstanden habe, verriet der 26-Jährige: "Auch, als sie es gesagt haben, habe ich es nicht realisiert. Ich glaube, ich realisiere es immer noch nicht richtig." Jendrik sei vor der Haustür auf- und abgesprungen, beschrieb Thomas Schreiber die Szene.

Instagram / mynameis_jendrik Jendrik Sigwart, Sänger

NDR Jendrik Sigwart vertritt Deutschland beim ESC 2021

Instagram / mynameis_jendrik Musiker Jendrik Sigwart

